Festa della Madonna della Salute, vietati assembramenti: multe da 25 a 500 euro

Festa della Madonna della Salute: un'ordinanza disciplina la circolazione pedonale e vieta gli assembramenti con multe per i trasgressori da 25 a 500 euro. Il comandante della polizia locale di Venezia Marco Agostini ha firmato le disposizioni che regolano il transito a piedi in occasione della festività, alla Salute, in cui si esplicita il fatto che «l'accesso alle celebrazioni eucaristiche sarà contingentato e limitato a sole 60 persone». Comune e Patriarcato hanno chiarito che i pellegrinaggi dovranno essere svolti nelle chiese più vicine alle proprie abitazioni e che le messe del patriarca potranno essere seguite in streaming.

Fino alle 19 di domenica 22 novembre, in caso di afflusso di persone in grado di compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, determinando anche la possibilità di assembramenti, nell'area delle celebrazioni la polizia locale avrà facoltà di: dirottare il traffico pedonale attraverso l'istituzione di sensi unici, e vietare l'accesso in dererminate zone dove l'afflusso di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità. La polizia locale potrà inoltre disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse. Sospese le bancarelle lungo il tradizionale percorso verso la Salute.