Tornano i Guardians a San Marco e Rialto: gli "angeli del decoro" in servizio già da domani

Riunione formativa e operativa "sul campo" per i Guardians in vista dell'entrata in servizio di domani per il weekend di Pasqua. Nel pomeriggio di oggi, in piazza San Marco, la nuova squadra di 11 addetti (nove in area marciana e due in area realtina) hanno fatto un ultimo briefing insieme all'assessore al Turismo Simone Venturini.

«Questo è un servizio a supporto del turista, in termini di informazione e accompagnamento - ha detto Venturini - ma anche a tutela del decoro della piazza a fronte di comportamenti che spesso possono essere scorretti. Il compito dei Guardians è raccontare al turista il rispetto e l'unicità della nostra città e, in caso di comportamenti scorretti, avvisare la polizia locale». Rivolgendosi agli addetti l'assessore ha poi aggiunto: «Siete chiamati a un ruolo di grande responsabilità, la nostra città è pronta ad accogliere a braccia aperte chi desidera visitarla e rispettarla, entrando in sintonia con la sua bellezza e con i suoi ritmi peculiari».

Gli "angeli del decoro" fino al 28 maggio saranno in servizio per 8 ore al giorno nei weekend e nei festivi per istruire sulle buone pratiche da tenere i turisti che visitano due delle aree più frequentate della città. A partire dall'inaugurazione del Salone Nautico, prevista il 31 maggio, saranno invece presenti tutti i giorni. La fine del servizio sarà domenica 5 novembre. Il briefing di questo pomeriggio è iniziato nella sede della polizia locale a San Marco, per poi spostarsi direttamente nelle zone dove, tra qualche ora, con pettorina di riconoscimento, i Guardians saranno attivi nell'orientare e informare sulle buone pratiche da tenere per rispettare e tutelare una città fragile come Venezia. Durante il servizio saranno in costante collegamento con la polizia locale e la Smart Control Room. I Guardians saranno presenti per 180 giorni all'anno.