Dritti sui diritti: undicesima edizione per il futuro dei bambini

Dritti sui Diritti: al via l'undicesima manifestazione organizzata dall'assessorato alla Coesione Sociale del Comune per porre l’attenzione su come la comunità educante può garantire ai più piccoli il rispetto dei loro diritti fondamentali, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Quest'anno la scelta è stata quella di riflettere sul diritto alla socializzazione, articolo 15: "Tutti i bambini hanno il diritto di incontrare altre persone, fare amicizia con loro e fondare delle associazioni..." e sul diritto all’istruzione, articolo 28: "Gli Stati riconoscono che tutti i bambini hanno il diritto di ricevere un’istruzione...".

L’obiettivo primario, afferma l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini: «è quello di promuovere incontri e confronti che facilitino conoscenze e prossimità e che favoriscano l’esercizio dei propri diritti anche giocando e divertendosi con quel tocco di leggerezza che permette al pensiero di essere libero. Attraverso il confronto e l’uso di diversi linguaggi si vuole focalizzare l’attenzione sul tema della responsabilità educativa affinché tutti possano diventare promotori delle risposte ai bisogni dei bambini e dei ragazzi della propria comunità».

La manifestazione è stata organizzata in un’ottica di sussidiarietà il settore pubblico, le associazioni, il terzo settore, il privato sociale compresi i cittadini, che attraverso la creazione di una rete operativa di circa 50 persone hanno progettato altrettanti eventi in diversi luoghi della città di terra e di acqua. «A tutti loro va un grande ringraziamento per aver dimostrato, ancora una volta, come sia possibile attraverso i legami sociali costruiti nel tempo garantire ai bambini e ai ragazzi delle occasioni in cui sperimentare una piena, libera e responsabile cittadinanza attiva», osserva l'assessore.

Per info: drittisuidiritti@comune.venezia.it, Rosanna Rosada, telefono 041542038.