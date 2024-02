Climatizzazione gestita dall'intelligenza artificiale, l’aeroporto di Venezia è il primo in Italia

È in grado di controllare gli impianti di climatizzazione analizzando in continuo non solo i principali dati ambientali come le condizioni climatiche esterne, la temperatura, i livelli di concentrazione di CO2, ma anche il grado di affollamento di ogni zona, sia in tempo reale che in proiezione futura, anticipando il raffrescamento e il riscaldamento riducendoli, sempre in autonomia, quando il flusso diminuisce.

Un risparmio energetico che supera il 30%

Il capolavoro di ingegneria informatica adottato per la gestione degli impianti di climatizzazione dell'aeroporto Marco Polo si chiama Sybil ed è stato creato da Alperia. Il sistema Sybil utilizza algoritmi brevettati di machine learning e controllo predittivo per migliorare il confort e la qualità dell'aria all'interno dello scalo che, con 60mila metri quadri di superficie e un milione di metri cubi di aria trattata ogni ora, rappresenta uno degli ambienti più complessi da gestire in termini di climatizzazione.

«Attivato per la prima volta a fine giugno 2023, il sistema ha dimostrato la sua efficacia tanto che, a settembre 2023, tutte le 40 macchine erano già integrate. Le statistiche parlano chiaro: si registra un risparmio energetico che supera il 30%», dice Luca Fresi, direttore della BU Smart Region in Alperia. Questo risparmio «non solo è indice di un’operatività ottimizzata - dice Giovanni Lamenza, direttore tecnico del Gruppo Save -, ma riflette anche l’impegno dell’aeroporto di Venezia nel ridurre l’impronta carbonica delle sue operazioni, con un risparmio economico e un raggiungimento degli obiettivi ESG».