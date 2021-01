IoApro anche a Venezia, ma con un'iniziativa di sensibilizzazione

Una serata dedicata all'informazione e alla sensibilizzazione, insieme ad alcuni avvocati che parleranno di tutela legale dei diritti costituzionali relativamente alle decisioni prese dal Governo di limitare l'attività di bar e ristoranti e non solo, specialmente nelle ultime settimane, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19. E' l'iniziativa lanciata dai titolari di due locali di Venezia, il «Bacaretto Bistrot Il Siciliano» e il «Bacaro Quebrado», nell'ambito della «protesta» partita negli ultimi giorni a livello nazionale.

L'incontro, in programma venerdì 15 gennaio alle 17.30, prevede l'apertura ai clienti dei due locali per un aperitivo e un collegamento con Zoom per ascoltare gli interventi di Tiziana Rettaroli (Fuoco Diamante), Andrea Della Puppa (I ristoratori a Venezia), Leonardo Facco (Il Grande Reset: segnali d’allarme), l'avvocato Alessandro Fusillo (Tutela del lavoro ai tempi di Dpcm) e l'avvocato Bruno Moscarella (O la legge o le norme, siamo ad un bivio). Una serata che - ci tengono a precisare gli organizzatori - dovrà essere svolta rispettando le regole sul distanziamento e indossando la mascherina e che «nulla ha a che vedere con il negazionismo - spiega Marco Accardi, titolare del Baccaretto Bistrot Il Siciliano -. L'emergenza c'è, esiste e va contrastata ma, forse, andrebbe gestita diversamente sul piano del lavoro? Siamo chiusi e limitati da troppo tempo, anche riaprire adesso risulterebbe difficile per noi che lavoriamo in una città come Venezia, che meriterebbe, tra l'altro, una gestione a sè».

A questo evento, Marco Accardi e il collega del Bacaro Quebrado pensavano da tempo, già da prima che venisse lanciata l'iniziativa #IoApro. «Abbiamo approfittato dell’evento nazionale per fare questo incontro informativo la stessa sera, ma io personalmente non aderisco al movimento e non aprirò a oltranza come molti in Italia hanno annunciato che faranno - continua Accardi -. Mettiamo a disposizione i nostri locali per una serata di divulgazione che può essere utile per tutti».