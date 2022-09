Jesolo 2030, gli albergatori puntano sulla sostenibilità

L’Associazione Jesolana Albergatori lancia il progetto speciale “Jesolo 2030”: attraverso un algoritmo di calcolo appositamente sviluppato da Fraunhofer, gli alberghi aderenti al progetto saranno misurati e certificati rispetto a tutti i 17 parametri fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu. Un'iniziativa che vede la collaborazione con CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, main partner ufficiale.

Jesolo 2030 è un progetto di ricerca applicata sulla sostenibilità delle strutture ricettive della località. Tutte le strutture alberghiere che hanno aderito vengono valutate sulla base dei risultati di un algoritmo di calcolo in grado di misurare, integrando variabili qualitative e quantitative, i comportamenti e le prestazioni delle strutture ricettive rispetto a tutti i 17 Sustainable Development Goals (SDG) fissati dall’Agenda ONU 2030.

Al termine del primo anno di attività (dicembre 2022), le strutture alberghiere partecipanti verranno certificate come “Sustainable Hotel”. Ad agosto si è conclusa la fase di sperimentazione pilota, con lo sviluppo dell’algoritmo su 6 obiettivi ONU (su 17 complessivi) e le prime certificazioni che verranno rilasciate in occasione della prossima assemblea dei soci dell’Aja. Per il mantenimento del certificato, le strutture si impegneranno a raggiungere delle soglie di miglioramento annuale dei propri parametri per incrementare ed efficientare le proprie prestazioni e i propri standard organizzativi e di servizio. Questo progetto, di prospettiva almeno triennale, si pone altresì l’obiettivo di creare un modello di eccellenza da estendere ed esportare anche al di fuori della località, rendendolo applicabile a qualsiasi tipologia di struttura alberghiera.

«Siamo partiti dalla convinzione che non c’è futuro per il turismo in un mondo privo di sostenibilità. Abbiamo avviato questo progetto – dice il presidente di Aja, Pierfrancesco Contarini – consapevoli che i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale debbano dettare le linee programmatiche del comparto e ispirare le prospettive di sviluppo e d’investimento delle singole aziende. Non c’è futuro per il turismo in un mondo privo di sostenibilità». Cosa devono fare gli hotel di Jesolo per ottenere e mantenere nel tempo questo attestato? Il gruppo di ricerca ha individuato degli indicatori di sostenibilità legati, ad esempio, alle tematiche di uguaglianza di genere, a programmi di formazione specifici per il personale, alla riduzione degli imballaggi, fino ad arrivare all’offerta di mobilità sostenibile e alla proposta enogastronomica locale e a basso impatto ambientale. Oltre a questi parametri, sono state considerate altre caratteristiche tipiche di un territorio costiero. L’attestato “Sustainable Hotel” tiene conto quindi anche di possibili inquinanti dispersi in mare oppure della comunicazione al pubblico sulle specificità del territorio e sulla salvaguardia della biodiversità lagunare.