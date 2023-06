LaBakery di Grigoris ottiene "tre pani" nella guida del Gambero Rosso 2024

TheBakery e LaBakery, laboratorio e due punti vendita di Mestre e Zelarino, che si affiancano alla storica pizzeria Grigoris di Chirignago, hanno ottenuto 3 pani nella nuova guida "Pane e Panettieri 2024" del Gambero Rosso. Guidati da Ruggero "Lello" Ravagnan e Pina Toscani, si confermano tra le eccellenze italiane per i loro prodotti genuini, frutto di studio e ricerca sulle materie prime.

«È una grandissima soddisfazione, vuol dire che siamo sulla strada giusta - dichiara Lello Ravagnan, dopo aver ricevuto il premio -. Ringrazio i ragazzi del laboratorio di Zelarino che tanto si prodigano nell'eseguire impasti molto difficili ma meravigliosi nel risultato finale, ringrazio le ragazze addette alla vendita che sono bravissime nel trasmettere il messaggio ai nostri clienti. L’utilizzo di farine importanti, - prosegue - nella difesa a 360 gradi della biodiversità alimentare del nostro territorio nazionale ed in particolar modo dei grani provenienti dal miscuglio di Aleppo».

LaBakery di Zelarino è un laboratorio di modernissima concezione, creato da Lello Ravagnan e Pina Toscani per sperimentare idee, farine e prodotti di lievitazione naturale. Oltre ad essere una fucina di idee e ricerche, il locale propone vendita diretta di pane, lievitati dolci e biscotti e prodotti per la pizzeria di Chirignago e per TheBakery.

Accanto a LaBakery, nel 2022 Grigoris ha aperto TheBakery: boutique per la vendita in pieno centro città a Mestre, che alle proposte presenti al LaB aggiunge pizze in teglia la mattina e in pausa pranzo, pizza tonda la sera con possibilità si d’asporto che con consegne a domicilio. I prodotti proposti variano da filoni e pagnotte fino al risultato delle ricerche fatte al LaBakery, come pane con i semi creato con un blend di farine spontanee siciliane e piemontesi, semi di miglio, quinoa e zucca o ancora il panfrutto, preparato con uvetta, arancia candita di Corrado Assenza, fichi, noci e nocciole.