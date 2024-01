Tagliamento, partono i lavori di messa in sicurezza: interventi per 6 milioni di euro

L'annuncio era stato fatto a ottobre e ora arriva la conferma. Sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tagliamento sulle sponde del comune di San Michele al Tagliamento.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Si tratta di un doppio intervento, nella località di Malafesta e subito a seguire in quella di San Filippo, per un importo totale pari a sei milioni di euro, che permetterà di rispondere in maniera risolutiva alle preoccupazioni espresse dai sanmichelini. «Il 2024 parte con un cambio di passo fondamentale per la tutela della sicurezza del nostro territorio - afferma il sindaco Flavio Maurutto -. La grande piena del Tagliamento che si è verificata lo scorso novembre ci ha ricordato ancora una volta che non ci si può più permettere di sottovalutare la situazione. Auspico che le importanti opere idrauliche di Malafesta e San Filippo siano solo l’inizio di un percorso sempre più condiviso. La collaborazione tra diversi enti è un punto strategico della questione. L’organismo Sicurezza Tagliamento, ad esempio, è nato proprio in quest’ottica. A esso aderiscono, oltre al nostro Comune, anche i limitrofi Comuni di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Ronchis e Varmo, con i quali abbiamo collaborato a più riprese convocando le rispettive rappresentanze regionali per invocare iniziative di messa in sicurezza che ridistribuiscano il rischio tra le due Regioni così come tra tratto nord e valle del fiume».

Il rinforzo degli argini a San Michele al Tagliamento proseguirà anche il prossimo anno. Ai due interventi di messa in sicurezza di Malafesta e San Filippo, che dovrebbero concludersi rispettivamente entro l’estate ed entro la fine dell’autunno 2024, seguiranno ulteriori opere di diaframmatura, rialzo e ringrosso arginale tra San Filippo e l’A4, da avviare nel 2025 con un valore pari a 14,4 milioni di euro.