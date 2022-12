Venezia: al via lavori nelle scuole per 1,4 milioni di euro

Uno stanziamento pari a 1,4 milioni di euro per interventi di adeguamento nelle scuole della città. Dai lavori per il mantenimento in efficienza e in sicurezza dei fabbricati scolastici nelle isole del Lido, Pellestrina, Murano, Burano e Sant'Erasmo a quelli nelle strutture scolastiche di Venezia centro storico: la giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato due delibere per dare il via ufficialmente agli interventi.

«Si tratta di due importanti stanziamenti - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - con i quali, da una parte garantiremo interventi diffusi su tutti gli edifici e dall’altra procederemo con lavori puntuali in 12 strutture scolastiche che necessitano di opere puntuali e tempestive. In particolare, ad esempio, procederemo con un lavoro di impermeabilizzazione della copertura dell’auditorium nella scuola primaria Giovanni XXIII al Lido, con la manutenzione dei serramenti delle facciate ovest, nord, est e facciate sud nella scuola materna e primaria Zendrini a Pellestrina, con la dipintura del corridoio al piano terra e il rinnovo degli spogliatoi della palestra con la realizzazione di un bagno per diversamente abili nella scuola secondaria Pisani al Lido e con la ripassatura della copertura per le falde esposte a nord, sud e ovest nella scuola primaria Cerutti a Murano».

A questi si aggiungono gli interventi puntuali stabiliti per gli istituti del centro storico, come la dipintura delle aule delle scuole secondaria Dante Alighieri, primaria Manzoni, infanzia San Francesco, nido Gabbiano, la manutenzione dei serramenti nelle scuole dell’infanzia San Francesco e Comparetti, la sostituzione di parte serramenti alla Duca D’Aosta, il ripristino porzioni di pavimento in terrazzo alla veneziana alla Sansovino e la sostituzione del portone d’ingresso, con la dipintura locali interni e la manutenzione dei serramenti al nido San Provolo. I lavori verranno svolti prevalentemente nei mesi estivi, durante la sospensione dell'attività didattica.