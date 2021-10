Approvati lavori per 1,4 milioni di euro nelle scuole di Venezia

Sono stati approvati dalla giunta comunale di Venezia i progetti definitivi per procedere a una serie di interventi di messa in sicurezza di diversi istituti scolastici del centro storico e delle isole, per un totale complessivo di 1,4 milioni di euro.

Tra gli interventi, la dipintura delle aule e il restauro e la sostituzione di alcuni serramenti delle scuole primarie Duca d'Aosta e Diaz, la dipintura delle aule della scuola dell’infanzia Pascolato, il restauro e la sostituzione di alcuni serramenti nella scuola nido Arcobaleno, il rifacimento degli spogliatoi nella palestra della scuola Zambelli, l'adeguamento distributivo dei servizi alla scuola d'infanzia San Girolamo, il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana all'infanzia Comparetti, il rifacimento del terrazzo alla veneziana in un'aula della scuola secondaria J. Sansovino. «Un progetto complessivo che prevede per gli interventi a chiamata e quelli programmati un investimento di 800mila euro - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto -. Gli ulteriori 600mila euro invece sono destinati alle scuole delle Isole: anche in questo caso, una parte per dare seguito a interventi immediati e altri per la realizzazione di lavori che sono stati ritenuti più urgenti».

Tra questi, ad esempio, al Lido si procederà con la dipintura delle aule della scuola secondaria Vettor Pisani, l'impermeabilizzazione di una parte della copertura del nido Sole e la sostituzione delle lampade al neon con lampade a led nella scuola primaria Parmeggiani. Mentre alla scuola primaria e dell’infanzia Zendrini a Pellestrina si procederà con il risanamento della facciata nord e la manutenzione dei serramenti lignei.