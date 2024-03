Entra in servizio il nuovo comandante della polizia locale di Chioggia Luca Sattin

Lunedì 4 marzo Luca Sattin assumerà il ruolo di comandante della polizia locale di Chioggia. Padovano, 58 anni, ha superato la selezione tra i 13 candidati iniziali, scremati poi a cinque dalla commissione incaricata della valutazione delle candidature.

Sattin riceve il testimone da Michele Tiozzo Netti, che va in pensione dopo 21 anni di servizio nella città clodiense.«Auguro buon lavoro al nuovo comandante - dice il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao -, che porterà nella nostra città la sua grande esperienza maturata in centri importanti come Cittadella, Padova e Trento».

