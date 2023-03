Luigi Pasqualinotto confermato presidente di JesoloVenice

Luigi Pasqualinotto è stato confermato alla guida del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice. Sposato, padre di due figlie, di professione albergatore, Pasqualinotto è consigliere dell’Associazione Jesolana Albergatori ed è al suo terzo mandato in seno al Consorzio, realtà che raggruppa tutte le realtà imprenditoriali di Jesolo, occupandosi di promozione, organizzazione grandi eventi, comunicazione.

«Iniziative per valorizzare le eccellenze di Jesolo»

«L’obiettivo principale – la prima dichiarazione del neo rieletto presidente – è quello di continuare sulla strada intrapresa, con una serie di eventi e di iniziative che possano valorizzare le eccellenze di Jesolo, evidenziando tutto ciò che la città offre oltre alla spiaggia, in modo tale che contribuiscano all’allungamento della stagione. Ecco, ad esempio, gli eventi sportivi, come l’Ironman 70.3, che quest’anno si svolgerà a maggio, o come il karate che, dopo l’ormai tradizionale data di dicembre, il prossimo anno raddoppia con i mondiali ad ottobre; i progetti legati all’enogastronomia (quest’anno se ne aggiungerà uno sui cocktail e al “buon bere”), fino alla promozione all’estero con la ricerca di nuovi segmenti di mercato e il consolidamento di quelli tradizionali. Vorrei, orgogliosamente, aggiungere un progetto cui stiamo lavorando da tempo, in collaborazione con il Comune, denominato “Jesolo Destination for All” che punta a fare di Jesolo una città completamente inclusiva».

Nel 2022 sono aumentati arrivi e presenze

I dati definitivi pubblicati dalla regione del Veneto confermano un 2022 molto importante dal punto di vista dei numeri. «Abbiamo, infatti, avuto un aumento (rispetto al 2021) del 21% negli arrivi e del 13,1% nelle presenze - ha spiegato il sindaco di Jesolo e albergatore, Christofer De Zotti -. Si tratta di una base di partenza per guardare con positività al futuro, consapevoli, però, che la strada da fare è ancora tanto e che è necessario rinnovarci e lavorare, in modo costante, per l’allungamento della stagione, così da essere attrattività tutto l’anno. Questo è l’indirizzo che, come amministrazione comunale, ci siamo dati. Creeremo degli eventi tutto l’anno, ma chiediamo la collaborazione degli operatori che ci dovranno supportare su questo, sapendo che non agiamo da soli, ma che siamo pronti a sederci assieme sui tavoli sovracomunali».

Il nuovo consiglio del Consorzio JesoloVenice vede come soci ordinari Barnaba Berton, Pierfrancesco Contarini, Daniel Menazza, Carlo Molon, Luciano Pareschi, Alessandro Pasqual, Alessandro Simonetto e Silvia Visentin. I soci sostenitori sono Alessandro Berton, Sergio Comino, Matteo Rizzante e Luigi Pasqualinotto. I revisori dei conti: Claudio Favretto, Domenico Talon e Antonio Sergio Zovatto; revisori supplenti Stefano Camata e Lorenzo Martin.