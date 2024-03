Incendio a Sottomarina, proclamato il lutto cittadino

Il Comune di Chioggia ha proclamato il lutto cittadino in segno di partecipazione al dolore per la tragica scomparsa dei coniugi Gianni Boscolo Scarmanati e Luisella Veronese e del figlio Davide, morti nell'incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica. La famiglia, molto conosciuta in zona, era stata raggiunta dai vigili del fuoco nella sua abitazione in via Roma quando ormai non c'era già più niente da fare. Nonostante la tempestività dei soccorsi, infatti, padre, madre e figlio non ce l'hanno fatta, probabilmente svenuti a causa dell'inalazione del fumo. L'unico sopravvissuto è il secondo figlio della coppia, che vive altrove.

«Riteniamo doverosa questa scelta - spiegano dall'amministrazione, dopo l'approvazione della delibera -. Il giorno della celebrazione dei funerali verrà istituito il lutto pubblico». È stata disposta l'esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici . «Si invitano i cittadini e le organizzazioni sociali a esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto pubblico mediante l'osservanza di un minuto di silenzio in concomitanza con suono delle campane», aggiungono dal Comune.