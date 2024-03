Torna il Mestre Book Fest, con una grande anteprima: il re del poliziesco Don Winslow

Il Mestre Book Fest è pronto alla seconda edizione. Dopo il grande successo dell'esordio, ritorna in città l’evento che l’anno scorso ha coinvolto e appassionato migliaia di lettori veneziani (e non solo). In dodici giorni, gli incontri hanno saputo raccogliere più di 9mila presenze, trainati dagli appuntamenti con Federica Pellegrini, Arrigo Sacchi e Donatella Di Pietrantonio. L'appuntamento è dal 4 al 16 giugno, con riconferme e molte novità.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Don Winslow a Mestre

Ora il festival punta a un deciso salto di qualità, e lo si intuisce dall'imperdibile anteprima in programma l'11 maggio: al Centro Culturale Candiani, infatti, sarà protagonista il re del romanzo poliziesco americano Don Winslow: colui che ha saputo far innamorare milioni di lettori in giro per il mondo con capolavori del calibro de Il potere del cane, Il cartello, L'inverno di Frankie Machine, solo per citare alcuni dei più celebri. Winslow, assente dall'Italia da dieci anni, presenterà il suo ultimo romanzo Città in rovine (HarperCollins). Conclusione della trilogia dedicata a Danny Ryan, sarà introdotta al pubblico a partire dalle 18.30. L’autore, al termine dell’incontro, si intratterrà con i lettori per il firmacopie.

Mestre Book Fest, prime anticipazioni

Alessandro Tridello della Libreria Ubik di via Poerio è riconfermato direttore artistico. Gli incontri con gli autori si terranno principalmente in due fasce orarie, alle 18:30 (preserale) e alle 21 (serale); nel fine settimana si aggiungeranno i pranzi in compagnia degli ospiti, su prenotazione. Il festival si snoderà tra Piazza Ferretto, il chiostro di M9 e i diversi esercizi commerciali del centro città che decideranno di aderire all’iniziativa. La manifestazione si propone come un’occasione di incontro, confronto e grande interazione tra scrittori e pubblico: come l’anno scorso i lettori avranno modo di conoscere da vicino gli autori e le autrici, a partire dai tradizionali luoghi di ritrovo e socialità quali bar e ristoranti.

Il palinsesto è ancora parziale e provvisorio, ma sono emersi già i primi nomi nazionali e internazionali: si tratta di Enrico Galiano, Rokia, Javier Castillo e Eshkol Nevo. Per quanto riguarda il settore food e cultura gastronomica pranzeranno con il pubblico Fulvio Marino ed Eleonora Riso.

L’evento è promosso e organizzato da Confcommercio Mestre e Comune di Venezia, con il supporto della Camera di Commercio di Venezia, Fondazione di Venezia e Vela. «Siamo orgogliosi di presentare la seconda edizione del Mestre Book Fest - dichiara il sindaco, Luigi Brugnaro -, dimostrazione concreata di come sia cresciuto il fermento culturale in tutto il territorio». Gli fa eco il presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto: «La prima edizione è andata benissimo - spiega -. Ci preme ora puntare su qualità e continuità, per consolidare un evento che vuole affatto diventare un appuntamento fisso di Mestre. Un festival che anche quest’anno intende essere per la città, nella città, con la città, e non solo per via della sua gratuità».