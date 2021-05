A Cavallino Treporti riapre il Museo di Batteria Pisani

Il museo Batteria Vettor Pisani è pronto a riprendersi i suoi spazi nel piano culturale del territorio. La stagione 2020 è stata caratterizzata dalle difficili condizioni a cui hanno dovuto far fronte tutti i musei del Paese, e sebbene la situazione sanitaria abbia ritardato l’apertura di due mesi rispetto agli anni precedenti, i visitatori hanno comunque premiato l’offerta culturale proposta, facendo registrare oltre 4mila accessi, che porta il totale dall’apertura del 2017 a oltre 25mila persone.

Dalle oggettive difficoltà, però, sono state colte anche nuove opportunità, come la realizzazione di incontri e presentazioni online, che hanno ampliato la diffusione dei contenuti culturali prodotti allo spazio senza confini del web e dei social. Per questo 2021 sono numerose le novità, a partire dalle esposizioni:

“Schegge, oggetti della Prima Guerra Mondiale”: un percorso che introduce i momenti di vita quotidiana del soldato, quest’anno con l’aggiunta di alcuni frammenti dell’esposizione “Sanità, percorso con oggetti e racconti vissuti”. Oltre a questi, in collaborazione con l’Associazione IV Novembre, sono presenti le collezioni private di Erminio Scarpa, Stefano Cecchetto e Alessio Enzo.

“Uomini in mare, 1915-1918 La Grande Guerra in Alto Adriatico”: raccoglie i cimeli della collezione privata di Furio Lazzarini, consulente storico del Comune di Cavallino-Treporti, che ricordano le gesta dei marinai schierati nel settore dell’Alto Adriatico, e specificatamente nel Golfo di Venezia durante il Primo conflitto mondiale. Una Storia raccontata attraverso alcuni avvenimenti strettamente legati o connessi a Venezia e al territorio costiero lagunare di Cavallino-Treporti, e rievocata da uniformi, distintivi, rari cimeli appartenuti a marinai delle Nazioni che qui si confrontarono, non soltanto per mare, ma anche in terra e cielo.

“Collezione Rino Ferro”: esposizione temporanea di reperti quali strumenti di lavoro e oggetti legati alla difesa bellica.

“Restauro delle Batteria V. Pisani e Amalfi”: un percorso dedicato al progetto di recupero e valorizzazione storica di Batteria Vettor Pisani, con accenni alla storia di Batteria Amalfi, il cui restauro conservativo del corpo centrale è stato avviato recentemente.

“Sistema difensivo di Cavallino-Treporti”: uscendo dalla dimensione di singola struttura si vuole, con questa installazione, fornire al visitatore una rappresentazione complessiva delle fortificazioni del Litorale a difesa di Venezia, che tutt’oggi si possono osservare percorrendo Cavallino-Treporti.

Altra grande novità di quest’anno è la sezione multimediale, ideata per coinvolgere maggiormente il visitatore dandogli la possibilità di immergersi completamente nella storia, grazie allo sviluppo delle sezioni da parte di Elisa Carraro e Andrea Bettini. Tutto ciò sarà permesso grazie alla realtà virtuale di cui è stata dotata la “Sezione Multimediale”, che consentirà ai visitatori di percorrere la storia della Grande Guerra attraverso approfondimenti legati ai temi dei percorsi e alle aree di esperienze sensoriali presenti. La tecnologia entra poi anche nel percorso dedicato ai più piccoli. La caccia al tesoro del draghetto “Arti” diventa infatti digitale, grazie alla collaborazione con il VeGAL, che ha arricchito il percorso con alcune tappe multimediali ed interattive.