Novembre Donna: 40 appuntamenti contro la violenza

Si rinnova anche quest'anno l'impegno a favore delle donne grazie al ricco calendario di proposte di Novembre donna 2023 - "Libere dalla violenza". Un programma ricco e variegato che, in vista del 30esimo anniversario dalla nascita del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, si articolerà in 40 appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese di novembre sul territorio comunale. «Attraverso questi momenti rivolti alla cittadinanza, possiamo far conoscere i servizi e i percorsi di uscita dalla violenza proposti alle donne dal nostro Centro Antiviolenza - spiega la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano -. Vogliamo ricordare alle donne vittime di violenza che trovare il coraggio di denunciare è possibile, affidandosi alle istituzioni possono offrire loro protezione, affrancandole così alla violenza».

Il programma degli eventi

Il programma delle iniziative prenderà il via sabato 4 novembre alle 18 all'auditorium centro culturale Candiani con un concerto sinfonico dal titolo: "Storie di Donne che non si arrendono - Musica e parole raccontano delle Donne". Tra i vari appuntamenti, si terrà l'incontro informativo martedì 7 novembre alle 18.30 al municipio di Favaro Veneto, sulle tematiche che coinvolgono il "Codice rosso", per offrire alla cittadinanza una maggiore consapevolezza sul tema e portare la voce di chi ogni giorno si impegna in interventi di contrasto della violenza di genere. Doppio appuntamento lunedì 13 novembre e martedì 14 novembre dello spettacolo teatrale dal titolo "Brucio d'Amore - Teatro Forum sugli stereotipi e la violenza di genere" promosso dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia che si terranno rispettivamente al Teatro Momo e all'auditorium del M9.

Ci saranno quattro appuntamenti invece venerdì 24 novembre, iniziando dalle 15.30 con il convegno dal titolo "Violenza sulle donne - analisi del fenomeno" all'auditorium centro culturale Santa maria Delle Grazie, con l'obiettivo di fornire un'analisi di natura interdisciplinare del fenomeno della violenza sulle donne. Seguirà alle 18.30 l'apericena con raccolta fondi al tennis club di Mestre, per poi continuare alle 19.30 con il gala di beneficenza a sostegno del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. La serata di venerdì 24 novembre culminerà con il torneo di burraco alle 20 al Bocciodromo di Zelarino. Il fitto calendario delle iniziative terminerà mercoledì 6 dicembre alle 17 alla biblioteca del Centro Donna in via Garibaldi, con la presentazione del libro "CON TE. Guida per aiutare le donne che vivono situazioni di violenza di genere" a cura della biblioteca del Centro Donna in collaborazione con il Centro antiviolenza del Comune di Venezia. «L’obiettivo di questi incontri - spiegano le referenti del Centro - è raggiungere le donne di diverse nazionalità che, come evidenziano le statistiche, risultano essere fra le utenti maggiormente presenti al Centro Antiviolenza».