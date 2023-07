La biblioteca di Noale trasloca temporaneamente in una nuova sede

Sono terminate in questi giorni le operazioni di trasferimento, iniziate lo scorso 3 luglio, della biblioteca comunale “Eliseo Carraro” di Noale dalla sede storica di Palazzo Scotto di Piazza XX Settembre alla nuova sede temporanea di Via Ongari 43 – Sala Civica Rinaldo Maso - presso il complesso della casa di riposo Relaxxi.

Palazzo Scotto infatti verrà sottoposto a totale ristrutturazione e restauro, operazioni finanziate tramite Pnrr; per tutta la durata del cantiere i servizi della biblioteca saranno temporaneamente trasferiti nei locali di Via Ongari. «Per consentire un decoroso e funzionale allestimento della sala e renderla confacente al diverso uso, il servizio è stato sospeso per due settimane - spiega l'assessore alla cultura della Città di Noale, Annamaria Tosatto -. Le operazioni si sono concluse nei tempi previsti e da lunedi 24 luglio riapre la nostra Biblioteca». Prevista la riattivazione dei vari servizi (consultazione e prestito libri, emeroteca, angolo per i piu piccoli), secondo l’orario tradizionale.

«La nuova sede, per quanto temporanea, si presenta priva di barriere architettoniche e liberamente accessibile, è anche dotata di un piccolo giardino che cercheremo di valorizzare da subito con momenti di lettura all'aperto», aggiunge l'assessore. La nuova sede della biblioteca è segnalata anche da un simpatico banner identificativo disegnato da Alessia Attombri. «L’impegno dell'amministrazione nell’ affrontare le sfide del Pnrr e portare a termine i progetti finanziati secondo le modalità ed i termini di legge alquanto rigidi è massimo - sottolinea il sindaco di Noale, Patrizia Andreotti -. Una grande opportunità per la città di avere in un prossimo futuro un nuovo polo aggregativo culturale e una nuova biblioteca, valorizzando la vocazione culturale da sempre rivestita dalla nostra Noale».