Ca' Foscari, eletti i nuovi direttori di dipartimento

Si è conclusa martedì mattina la tornata elettorale che ha portato alle nomine delle direttrici e dei direttori di dipartimento di Ca' Foscari, che resteranno in carica dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026.

Tra gli eletti, ci sono cinque new entry. Francesca Santulli è stata eletta alla guida del dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. Dal 2019 è professoressa ordinaria di Linguistica all’Università Ca’ Foscari Venezia, in precedenza è stata docente all’università Iulm di Milano. Laura De Giorgi è invece la nuova direttrice del dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. Laureatasi nel 1991 a Ca’ Foscari in Lingue e Letterature Orientali, dal 2002 ha lavorato in Ateneo, prima come ricercatrice, poi come professoressa associata, diventando infine professoressa ordinaria di Storia della Cina Contemporanea.

Giovanni Maria Fara guiderà per i prossimi tre anni il dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università Ca’ Foscari Venezia dal 2020, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena, ed è arrivato a Venezia nel 2015. Daniele Baglioni è il nuovo direttore del dipartimento di Studi Umanistici: è professore ordinario di Dialettologia e Storia della Lingua Italiana nell’Ateneo veneziano. Nato a Roma, ha studiato alla Sapienza di Roma, dove ha conseguito la laurea e il Dottorato di Ricerca. Ultimo nome "nuovo" è quello di Giacomo Pasini, alla guida del dipartimento di Economia. Professore ordinario di Econometria, i suoi principali campi di indagine sono i modelli microeconomici teorici ed applicati per lo studio delle scelte degli individui.

Sono stati invece confermati, per il secondo mandato: Maurizio Selva al dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi; Anna Comacchio al dipartimento di Management; Salvatore Orlando al dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica.