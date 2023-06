Cambio del comandante al vertice della guardia costiera di Venezia

Passaggio di consegne alla direzione marittima del Veneto: dopo oltre cinque anni di comando l’ammiraglio ispettore Piero Pellizzari ha passato il testimone al contrammiraglio Filippo Marini, recentemenete rilevato nell'incarico di direttore marittimo del Lazio. L'ammiraglio Pellizzari ha ringraziato tutto il personale, sottolineando che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all'impegno di tutto l'equipaggio e la collaborazione tra Autorità marittima e istituzioni.

Con queste ultime, rappresentative di un territorio che comprende non solo il Veneto ma anche le provincie di Brescia, Bergamo e Mantova, il Trentino Alto-Adige e la provincia di Pordenone, nel lungo periodo trascorso al comando della Capitaneria di Venezia, sono nate importanti sinergie che hanno permesso di risolvere problematiche e porre solide basi per affrontare future sfide funzionali in particolare con riguardo alle attività legate ai porti di Venezia e Chioggia e alla sicurezza della navigazione non solo in mare ma anche sul lago di Garda, dove la Guardia costiera è presente con il primo Nucleo mezzi navali.

L'ammiraglio Marini, nel suo discorso di insediamento, ha voluto sottolineare il grande onore e il privilegio concesso nel poter servire il Paese a capo di una direzione marittima prestigiosa come quella di Venezia. Un compito che svolgerà con entusiasmo e dedizione, assicurando al cluster marittimo e portuale l'impegno ad ascoltare, per generare scelte intelligenti e attente alla “sicurezza produttiva” e alla sostenibilità ambientale, forte di un equipaggio ben rodato e di rapporti istituzionali eccellenti.

Il nuovo direttore marittimo ha espresso il proprio in bocca al lupo all’ammiraglio Pellizzari per il prossimo incarico di Comandante del porto di Genova e direttore marittimo della Liguria. Al termine della cerimonia, il comandante generale, ammiraglio Carlone, ha ringraziato per la vicinanza al Corpo in un momento così importante, quale l'assunzione del comando di un porto all'interno di una realtà marittima e un tessuto territoriale e produttivo così delicati ed estesi, ha ringraziato l’ammiraglio Pellizzari per il lungo e fruttuoso periodo di comando e ha augurato ogni successo al subentrante ammiraglio Marini.

La cerimonia alla presenza del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera, ammiraglio capo Nicola Carlone, e presieduta dall’ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo, comandante Marittimo Nord, ha visto presenti i maggiori rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, il presidente della Corte d’Appello, Carlo Citterio, il vicesindaco Andrea Tomaello in rappresentanza del sindaco Luigi Brugnaro, il presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, il segretario della Comunità del Garda, Pierlucio Ceresa, le autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti delle amministrazioni comunali e tutto il cluster marittimo e portuale.