Navigazione in acque limitate e cantieristica Navale, all'IIS Vendramin Corner un nuovo indirizzo sperimentale

Made in Italy - Navigazione in acque limitate e Cantieristica Navale dell’IIS Vendramin Corner. Si chiamerà così il nuovo indirizzo sperimentale quadriennale dell’IIS Vendramin Corner che mira a formare una figura professionale specializzata nel settore della cantieristica navale, della manutenzione e della conduzione di mezzi in acque interne, portualità turistica integrata e servizi alla nautica da diporto.

Il progetto è stato presentato questa mattina e vede la collaborazione di diversi partner, tra cui il gruppo AVM, che serviranno a certificare che l'offerta formativa sia allineata con le esigenze del mercato e che gli studenti abbiano opportunità di tirocini e formazione sul campo, oltre che assicurare opportunità di inserimento lavorativo. «Venezia la più antica città del futuro è una proiezione che nasce dalla considerazione che la nostra città è sempre stata all'avanguardia con una visione lungimirante - ha spiegato l'assessore comunale alle politiche educative, Laura Besio -. Ecco perché questa sperimentazione, che nasce sul territorio, si fonda sulla commistione straordinaria di radici profonde e futuro». Tra gli altri partner ci sono: Fincantieri, Veneziana di Navigazione e Rimorchio Srl, Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati Venezia, VdV, Fagioli Spa; Lega Navale Italiana, l'associazione di categoria Confartigianato Imprese, il Consorzio Venezia Port Community (VPC) composto da Cna, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria e operatori del cluster portuale dell'area Venezia-Rovigo.

