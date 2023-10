Il murale di Banksy sarà restaurato, Sgarbi: «Mio compito tutelare arte contemporanea»

"Il Bambino migrante" opera dipinta da Banksy a Venezia sarà restaurato e messo in sicurezza. Come riportato da Ansa, lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Il murale - uno dei due rivendicati dallo street artist in Italia - riproduce un bambino migrante con una torcia di segnalazione in mano e un giubbotto salvagente, e si trova sulla parete di un palazzo vicino a Campo San Pantalon. Si trova a pelo d'acqua sul Rio Novo, e proprio per questo si sta deteriorando, a causa di umidità, salsedine e alta marea.

Sgarbi ha spiegato che sarà «una importante banca a finanziare i lavori», che saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì prossimo, presso la sede del ministero della Cultura. A segnalare a Sgarbi la fragilità del dipinto - realizzato nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019 - erano stati il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, e il presidente del Veneto, Luca Zaia.

«Mi sono attivato subito - spiega il sottosegretario - e ho ottenuto la disponibilità di una fondazione bancaria che coprirà le spese. Non ci interessa se l’opera abbia o no più di settant’anni, né se l’autore sia vivo e neppure se ci dia il consenso al restauro, dal momento che, tra l’altro, il murale è stato realizzato "illegalmente". Mi assumo io la responsabilità dell’intervento avendo la delega sull’arte contemporanea, ed è mio compito tutelarla».