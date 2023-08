Carne e pesce di qualità: ha aperto a Chioggia l'Osteria Veneta

Via Brondolo 21 è sulla strada che collega Codevigo a Chioggia, il lungargine della laguna veneta sud che è poi la via che tanti padovani scelgono per raggiungere il mare nell'intento di evitare la coda del ponte translagunare, oltre che per godere di uno splendido paesaggio. Come riportano i colleghi di PadovaOggi, è qui che l'imprenditore padovano Federico Chicco Contin ha aperto il suo nuovo locale.

Dopo i due padovani, l'osteria San Leonardo e L'antica colonna, ha deciso di avviarne una anche qui, con una proposta molto particolare in uno scenario davvero speciale. Il locale si chiama Osteria Veneta, dove sono chiaramente presenti i piatti di pesce, ma consapevole che questa è una zona ricca di ristoranti di eccellenza per quanto riguarda questo tipo di portate, l'intraprendente Contin ha deciso di un introdurre un menù che propone alta qualità di carne, alla brace.

Una proposta che comprende fiorentine, costate, bistecche di toro che sono poi le più richieste, tartare di roastbeef irlandese e altro ancora. Il tutto in un ambiente curato, con un grande giardino che guarda sull'argine. È anche presente un'area bimbi, con giochi, libri di fiabe e tricicli. L'Osteria Veneta, incastrata tra il fiume e la laguna, permetterà di dare spazio pure alla musica, anche dal vivo. Sono previste serate appositamente dedicate. L'apertura è stata venerdì scorso, 21 luglio, e senza neppure tanto tam tam pubblicitario il locale si è da subito riempito. È bastato il passaparola.