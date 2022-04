Landscape Experience, il padiglione della Macedonia del Nord alla Biennale 2022

Gli artisti Robert Jankuloski e Monika Moteska rappresentano la Macedonia del Nord alla Biennale d'Arte 2022 con Landscape Experience, progetto multimediale ospitato alla Scuola dei Laneri (Salizada San Pantalon, Santa Croce) che comprende installazioni video, oggetti e foto. L'opera descrive l'estetica dei paesaggi abbandonati (o trascurati) inseriti in un nuovo contesto, con nuovi strati di trascrizione delle disposizioni vita-morte, bello-brutto, sano-velenoso: temi già presenti nelle precedenti ricerche degli artisti e che nel progetto Landscape Experience vengono ulteriormente approfonditi.

Oltre al paesaggio trasformato, il progetto mette in discussione il corpo: l'uomo come simbolo del potere, ma anche come forza fragile e facilmente vincibile, così come il predominio del capitale, le politiche coloniali, le ideologie e la tecnologia che influenzano distorsione dell'equilibrio della vita umana, della fauna e dell'ambiente naturale all'interno dell'ecosistema. Il tandem Jankuloski-Moteska indica, attraverso un approccio critico-discorsivo, i pericoli che si nascondono se non si prendono seri passi sistemici per superare le maggiori sfide dell'Antropocene, che sono l'abuso incontrollato delle risorse naturali del pianeta sotto forma di guerre insensate (esplicite o implicite, reali o psicologiche, fisiche o chimiche) in nome degli ideali di qualcuno, di cui siamo tutti vittime, e soprattutto i più giovani, gli innocenti e gli idealisti. Può il bello essere allo stesso tempo insidiosamente brutto, può l'estetica diventare serva del male, ma con l'intenzione di trovare la strada giusta per trasformarsi in monito? Tutte queste domande, riesaminando la tesi della banalità del male, sono probabilmente una delle disposizioni chiave di Landscape Experience.

All'inaugurazione ufficiale del padiglione hanno partecipato il ministro della Cultura della Macedonia del Nord, Bisera Kostadinovska Stojchevska, e la direttrice della National Gallery, Dita Starova Qerimi, assieme al vicepresidente dell'Unione dei consoli in Italia, Mattia Carlin. Presenti anche il console generale della Macedonia del Nord Stojan Vitanov, l'ambasciatore in Italia Vesel Memedi e Munir Semsi, presidente Api Nordest. Carlin, invitato a intervenire nel corso della presentazione, si è soffermato su temi filosofici e antropologici: «L'uomo è l'unico essere che fa riferimento consapevolmente alla sua esistenza: nel contesto della filosofia dell'esistenza, se continuiamo con il pensiero di Sartre sulla libertà umana in termini di scelta personale, scelta di opportunità e presa di responsabilità degli eventi e del rischio per l'esistenza umana, si trae la conclusione o la contraddizione dell'insensatezza o dell'assurdità dell'esistenza umana, che è confermata in molti esempi nel corso della storia dell'umanità».