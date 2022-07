Pierfrancesco Contarini nuovo presidente degli albergatori di Jesolo

È Pierfrancesco Contarini il dodicesimo presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori. L’elezione oggi pomeriggio, in occasione dell’assemblea dei soci indetta per sostituire Alberto Maschio, dimessosi per avere accettato la carica di assessore al turismo, demanio e comunicazione, nella giunta del sindaco Christofer De Zotti.

Sposato, padre di due figlie, 58 anni, gestisce l’hotel Croce di Malta. Conosce molto bene i meccanismi associativi avendo ricoperto la carica di presidente del Consorzio JesoloVenice, quella di presidente dell’Ente Bilaterale Spiagge Venete, quindi consigliere e revisore dei conti in Aja. Attualmente è vice presidente di Jesolo Turismo e consigliere nell’Ente Bilaterale Unitario della Provincia di Venezia. Impegnato anche nel sociale, da anni è volontario della Croce Rossa.

«Dopo anni di esperienza, sempre più mi sono accorto come fosse giusto mettersi in prima fila per impegnarsi direttamente nei progetti che Aja stava portando (ed intende portare) avanti - dice Contarini -. Questo è, tra l’altro, un momento in cui si può creare una giusta sinergia con assessore al turismo e tutte le associazioni che operano in città. Per quanto riguarda i progetti, seguiremo il percorso indicato dal mio predecessore, con l’intenzione di amplificare il tema della sostenibilità, per il quale vedremo quali mosse concrete dovranno essere portate avanti a breve. Altro tema importante sarà quello del credito d’imposta sull’energia. E poi cercheremo di capire alla fine della stagione quali saranno le priorità da affrontare. Ricordiamo, oltretutto, che il tema del lavoro è uno di quelli più scottanti, assieme a quello della foresteria. Cercheremo di ridiscuterli anche assieme all’amministrazione comunale e al mondo sindacale».