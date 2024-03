Jesolo, da fine marzo agenti della polizia locale in servizio con il taser

L'ultimo fine settimana di marzo gli agenti della polizia locale di Jesolo saranno dotati per la prima volta del taseri. L’equipaggiamento degli operatori sarà poi completato dalle nuove bodycam, indossate su divise e caschi. «Con l’inserimento del traser consentiremo agli agenti un’azione molto più efficace nel contrasto ai reati di tipo predatorio e allo spaccio di droga ma anche, più in generale, alla tutela della sicurezza urbana. Il taser, però, è anche uno strumento di sicurezza personale per i nostri agenti», dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti.

I primi servizi durante le feste di Pasqua

Il primo servizio con la nuova dotazione coinciderà con le festività pasquali, durante le quali saranno in vigore le limitazioni alla vendita e consumo di alcol inserite già l’anno scorso nel regolamento di polizia urbana. Il testo prevede il divieto «in tutto il territorio del Comune di Jesolo della vendita per asporto, compresa quella effettuata attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine». Il provvedimento, in vigore dalle 20 del sabato alle 24 del lunedì, riguarda la detenzione e il consumo di «bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compreso l’arenile e le aree demaniali, l’esterno dei plateatici dei pubblici esercizi e l’esterno delle aree date in concessione ai chioschi, con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione, nonché in occasione di eventi pubblici a ciò espressamente autorizzati». Per rafforzare il messaggio e rendere più efficace l'attività di controllo e prevenzione, sarà parallelamente emanata nelle prossime ore un'ordinanza.

