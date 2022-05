La finale del Campiello torna alla Fenice, al timone Francesca Fialdini e Lodo Guenzi

Sarà la conduttrice Francesca Fialdini, volto noto di Rai 1 affiancata dal cantante de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi, a condurre la serata finale del Premio Campiello, giunto alla sua 60ª edizione, che si terrà sabato 3 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. La serata sarà trasmessa anche in diretta televisiva, su Rai 5, a partire dalle 20.45.

Il prossimo appuntamento in programma, ora, è il 27 maggio, quando la giuria dei letterati avrà il compito di selezionare la cinquina che si contenderà la "vera da pozzo", scelta tra i 350 romanzi pervenuti alla segreteria del Premio, già scremati a 84 dai giurati. Tra giugno e luglio si svolgerà poi il tradizionale tour letterario con gli autori finalisti, che farà tappa in diverse località italiane: un’iniziativa nata nel 2006, con la quale la Fondazione promuove la cinquina e diffonde la lettura in tutta Italia. Tra le città finora confermate ci sono: Roma, Civitavecchia, Parma, Vicenza, Cornuda, Bolzano, Teramo, Tricase, Gallipoli, Matera, Lido di Venezia, Cortina, Jesolo e Asiago.

«Il Campiello quest’anno compie i suoi primi 60 anni; - ha commentato Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto - tanti sono gli anni passati da quando gli industriali veneti decisero di offrire il loro contributo alla promozione della narrativa italiana. Si tratta di un traguardo importante, che ci fa guardare al passato con orgoglio e al futuro con sempre nuovo impegno. In un mondo fortemente diviso, prima dalla pandemia e poi dalla guerra, è comunque importante continuare a coltivare la cultura, e i valori che ci uniscono, nella profonda convinzione che il binomio impresa e cultura possa e debba continuare ad esprimersi per ancora molto tempo».