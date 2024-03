La rete delle ortopedie completamente rinnovata. «Già ottenuti ottimi risultati»

Quattro primari, nominati nel corso degli ultimi dodici mesi, guidano ora i reparti di ortopedia di Mestre, Venezia, Chioggia e Dolo. Con l'incarico più recente, quello del dottor Alberto Ricciardi per l'ospedale dell'Angelo, si completa il rinnovamento di tutta la rete. Il dg dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, li ha presentati il 21 marzo, e con l'occasione ha mostrato anche i dati relativi all'attività delle ortopedie. «In questo ambito molti passi avanti sono già stati compiuti da quelle ortopedie la cui guida è stata rinnovata alcuni mesi fa, e lo stesso ci aspettiamo ora anche a Mestre - ha detto -. Nel nostro ospedale hub il dottor Ricciardi si è insediato proprio in questi giorni, con il compito di guidare l'équipe alle migliori performance possibili, adeguate alle innovazioni tecnologiche e operative, e in linea con le risposte che attendono i cittadini».

Con più di cento posti letto attivati nei quattro ospedali, la rete delle ortopedie serve un territorio di 612mila abitanti, 161mila dei quali sono over 65. Alla loro guida, rispettivamente, ci sono: la dottoressa Silvia Pini, incaricata a Dolo dal 1 marzo 2023; il dottor Paolo Segnana, incaricato a Chioggia dal 16 marzo 2023; il dottor Marco Vigo, incaricato a Venezia, all'ospedale Civile, dal 1 luglio 2023; il dottor Alberto Ricciardi, incaricato all'ospedale hub di Mestre dal 18 marzo 2024.

Già nel confronto tra 2023 e 2022, la rete, così riorganizzata, ha fatto segnare un aumento significativo dell'attività. Nell'ultimo anno i ricoveri totali sono stati 3715, con un +5,8% rispetto al 2022, con risultati particolarmente significativi proprio nelle due ortopedie in cui i nuovi primari sono stati incaricati a marzo scorso: a Chioggia +18,5%, a Dolo +13,5%. Molto buona la performace complessiva quanto agli interventi sulle fratture del collo del femore, che sono stati 732 in totale, e che sono in netto miglioramento quanto alla puntuale presa in carico degli over 65: a gennaio-marzo la percentuale di interventi eseguiti entro le 48 ore era al 55,9%, ed è progressivamente salita fino ad attestarsi, nel periodo ottobre-dicembre, al 75,8%; anche qui, ottima la prestazione degli ospedali di Dolo, Venezia e Chioggia, di molto superiore all'80%, quando la media nazionale è del 50%, e quella veneta è del 68,5%.

Quanto alle prestazioni ambulatoriali, nel 2023 sono state in totale 37.289, con un aumento del +3,6% rispetto all'anno precedente: le prime visite ortopediche sono state 9.289 (con un significativo +16,3%), mentre le visite di controllo sono state 18.110 (+6,8%). A queste 37.289 prestazioni erogate dalla rete delle ortopedie vanno aggiunte, per il 2023, altre 28.176 prestazioni erogate nei Pronto Soccorso aziendali: il totale delle prestazioni fornite dalla rete delle ortopedie nell'ultimo anno sale quindi a oltre 65mila, cioè circa 180 di media ogni giorno.

Tre gli obiettivi che l'azienda sanitaria si è data da qui in poi: prima di tutto consolidare la logica di rete, secondo cui ogni ortopedia sviluppa anche le proprie specifiche competenze; poi implementare l'attività di impianto di protesi, consolidando il ruolo del servizio sanitario pubblico come primo riferimento per la cittadinanza anche in questo ambito; infine, favorire l'integrazione tra la rete delle ortopedie ospedaliere e i servizi di recupero e riabilitazione funzionale. Il direttore sanitario Giovanni Carretta ha sottolineato come «la nuova squadra di primari, esperti nella professione ma anagraficamente giovani, ha la possibilità di lavorare in sinergia, a lungo e proficuamente. Possono dimostrare di costituire una vera rete, nella quale il mix delle diverse competenze può dare un risultato ancora superiore alla mera sommatoria, al servizio della popolazione delle nostre città».