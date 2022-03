Primark conferma l'apertura di un punto vendita a Venezia

Il brand internazionale Primark conferma l'intenzione di aprire un punto vendita anche a Venezia, all'interno del centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Il progetto dovrebbe concretizzarsi entro i prossimi 12 mesi, assieme ad altri 4 negozi in tutta Italia. L'azienda ha fatto il punto dei propri piani di sviluppo oggi, 1 marzo, in occasione dell'inaugurazione del suo store a Milano: l'unico, tra quelli previsti, a non essere inserito all'interno di un centro commerciale.

In una nota, Primark spiega di essere impegnata «ad accelerare il proprio ritmo di espansione in Italia, grazie a un business solido e alla crescente consapevolezza del brand nel mercato italiano». Lo scorso anno ha inaugurato due negozi nelle città di Roma e Catania, gli altri apriranno nei prossimi mesi e porteranno il totale a 14: nella lista, oltre a Marghera, ci sono Torino, Bologna, Caserta e Chieti.

Primark è un rivenditore internazionale che offre prodotti di fashion, beauty e homeware a prezzi molto competitivi. Fondata in Irlanda nel 1969 con il nome di Penney, dispone attualmente di 400 punti vendita in 14 Paesi in Europa e Nord America.