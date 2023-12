Venezia, al via la riqualificazione degli alloggi sfitti

Un milione e 100mila euro. È la cifra fissata per la riqualificazione ed il recupero di alloggi sfitti in terraferma, centro storico ed isole. La giunta comunale nella sua ultima seduta ha approvato, infatti, tre delibere: «Sono finanziamenti finalizzati ad interventi di riatto di alloggi sfitti per cessata locazione - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. L'obiettivo è di manutentare gli alloggi che vengono riconsegnati al fine di garantirne un'abitabilità in tempi veloci per una riassegnazione.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Per la terraferma e il centro storico sono finanziati interventi di sola manutenzione ordinaria per serramenti, pavimenti, servizi igienici ed impianti. Inoltre, sono finanziati interventi in undici appartamenti delle isole di Murano, Burano e Lido con opere di manutenzione straordinaria. «Prosegue l’impegno negli interventi cosiddetti di pronto riatto per gli edifici che vengono lasciati dagli inquilini per rimetterli velocemente in uso e fruibili a chi ne abbia necessità - commenta l’assessore al Patrimonio, Paola Mar -. Parallelamente procediamo a restaurare appartamenti che hanno bisogno di interventi più complessi come il rifacimento degli impianti elettrici e dei bagni, segno che sono stati abbandonati da molti anni».

L'approvazione di questi interventi si inserisce in scia alla recente presentazione del piano casa con cui l'amministrazione mette sul piatto 28 milioni di euro per il recupero di oltre 500 alloggi. «I grandi numeri si costruiscono attraverso un impegno quotidiano che continua oramai da anni, a tutto vantaggio delle famiglie in stato di necessità e di chi intende continuare a vivere nella nostra città - dice l'assessore alle politiche della residenza, Simone Venturini -. La gestione di questo patrimonio pubblico non significa però solo manutenzioni, ma anche lavorare per abbreviare i tempi di attesa per l'assegnazione degli immobili».