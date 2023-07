Al via i lavori di riqualificazione energetica del campo sportivo di Vigonovo

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione del campo sportivo comunale di via Roma a Vigonovo. I lavori porteranno a una diminuzione delle costo dell’elettricità e una migliore illuminazione.

«Le condizioni generali dell’impianto non erano conformi alle normative vigenti - afferma l’assessore al patrimonio e allo sport, Eros Cacco -. Le linee elettriche e le cinque torri faro esistenti si presentavano in situazioni tali da non garantire la sicurezza sia elettrica che strutturale delle torri, le quali avevano segni evidenti di ruggine e di indebolimento. Grazie a questi lavori saremo in grado di limitare i consumi elettrici con fari a Led e quindi delle emissioni di CO2. Allo stesso tempo diminuiremo l’inquinamento luminoso evitando illuminazioni eccedenti le necessità. Questo grazie all’adozione di una tecnologia di apparecchi totalmente schermati contro la dispersione della luce nel rispetto di quanto riportato dalla legge regionale, contro l’inquinamento luminoso». I lavori prevedono che le vecchie torri faro vengano demolite per realizzare nuovi plinti di fondazione con nuovi cavi di collegamento tra il quadro elettrico generale e le torri faro stesse. Il costo dei lavori ammonta a 129mila euro. Conclusione prevista per il mese di settembre prima dell’inizio del campionato.

Il mese scorso sono stati sostituiti anche i fari del campo da calcio di via Montegrappa a Tombelle e installati nuovi fari a led. Le condizioni generali di manutenzione qui erano discrete - fanno sapere dal Comune - nonostante la presenza di alcune situazioni non conformi alla legge quali apparecchi di illuminazione vecchi e malfunzionanti e il quadro elettrico generale da adeguare. Qui la spesa sostenuta è stata di 40mila euro. «Stiamo rispettando i tempi previsti - aggiunge il sindaco Luca Martello -. Lo scorso anno abbiamo realizzato e inaugurato a Vigonovo i nuovi spogliatoi sotto le tribune. L’impianto sarà quindi a disposizione per un uso migliore delle nostre squadre di calcio».