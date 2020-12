Il Comune di Venezia aderisce al progetto solidale "Scatole di Natale": i punti di raccolta

Ci sarà tempo fino al 22 dicembre per partecipare al progetto “Scatole di Natale", l'iniziativa solidale a cui aderisce anche il Comune di Venezia per donare un momento di gioia e leggerezza a persone in difficoltà. Nato proprio proprio in città grazie a Tommaso Castiglione dell'A.S.D. Basket Gazzera e Laura Gasparini di Caritas Italiana che, mutuando un'idea già circolante, se ne sono appassionati, il progetto si sta allargando a tutta Italia.

Nel Comune di Venezia sono tre i punti di raccolta: oltre alla casa del volontariato a Mestre, sono stati predisposti due nuovi punti per la consegna all'agenzia coesione sociale di Venezia, nel Parco Villa Groggia e nella sede di Venice Calls alla Giudecca.

Come funziona il progetto

È sufficiente prendere una semplice scatola da scarpe e metterci dentro:

1 cosa che tenga caldo (guanti, sciarpa, scaldacollo, calzini, cappellino, maglione, coperta ecc.)

1 cosa golosa (caramelle, cioccolata, mandorlato ecc)

1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite colorate ecc.)

1 prodotto di bellezza (deodorante, lamette e dopobarba, crema idratante, bagno schiuma, profumo ecc.)

1 biglietto con parole gentili

Dove consegnare le scatole