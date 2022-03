Nasce la sci-voga, combinata tra Cortina e Venezia

Una disciplina sportiva di montagna e una "di mare" si uniscono in una inedita combinata, la sci-voga. La novità è stata presentata dalle associazioni veneziane Yacht Club e Remiera Casteo, che metteranno in pratica l'idea di Mirko Sguario, già patron di altri eventi sportivi come la Hospitality challenge. La combinata si svolgerà in due manche: la prima domenica 20 marzo a Cortina d’Ampezzo, nella ski area delle 5 Torri. La seconda, la gara di voga a bordo di caorline, si disputerà invece giovedì 2 giugno nell'Arsenale di Venezia, in occasione del Salone nautico.

Il format prevede la possibilità per le squadre di partecipare cimentandosi in ambedue gli sport. La classifica finale sarà data dalla somma dei tempi ottenuti dagli atleti nella gara di sci e nella prova di voga. «È un progetto che avevamo già pronto lo scorso anno - dice Sguario - ma che abbiamo dovuto lasciare nel cassetto a causa della pandemia. Sarebbe stato banale organizzare una ennesima sci-vela, essendo veneziano ho voluto quindi coinvolgere le remiere della città per omaggiare la voga, importante e tradizionale disciplina del nostro territorio».