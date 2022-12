Il corteo in moto dei Babbo Natale per Casa Nazareth

Sfilata “Motobabbo”, ieri l'iniziativa natalizia giunta alla sua 19esima edizione. Alle 15 un gruppo di centauri, accompagnati da forze dell'ordine e dai vigili del fuoco ha realizzato un corteo in moto da Mirano a Chirignago. Destinazione: il centro di accoglienza diurno “Casa Nazareth” di Chirignago, a cui il progetto è dedicato. Un'iniziativa, compresa nel palinsesto de “Le Città in Festa”. La sfilata, accolta al proprio arrivo in piazza anche dall'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, oltre che dal presidente Municipalità di Chiringnago Zelarino Francesco Tagliapietra, è stata dedicata ai bambini e agli adolescenti ospiti della struttura. Circa mille equipaggi di volontari, vestiti da Babbo Natale, con le loro moto cariche di doni hanno percorso l'itinerario previsto.

All'evento hanno preso parte anche i sindaci dei Comuni di Mirano, Tiziano Baggio, e Spinea, Martina Vesnaver, poiché l'evento ha attraversato anche questi territori. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a Casa Nazareth, associazione “Volontari del fanciullo" onlus, come ha spiegato Matteo Diamante, organizzatore dell'iniziativa. Il corteo ha preso il via con il ritrovo dei motociclisti e la raccolta dei regali offerti ai ragazzi del centro. Il ritrovo pre-partenza ha costituito anche un’occasione per sensibilizzare motociclisti e cittadinanza sul tema della sicurezza stradale. Alle 15 è partita la motosfilata, diretta prima a piazza San Giorgio a Chirignago, dove ha animato la giornata del “Natale in piazza”, poi verso Casa Nazareth, dove i motobabbi hanno consegnato i doni, proseguendo la festa con i bimbi ospiti.

«Tutti i volontari che sono venuti in moto moltiplicano il bene - le parole dell'assessore Mar - Grazie a loro da parte del Comune, grazie a Casa Nazareth, ai vigili del fuoco, alla polizia locale, alla protezione civile e a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento». «Non posso che essere contento di questo momento pre-natalizio di amore e comunità - ha detto il presidente Tagliapietra - ma già natalizio di per sé. Bellissima iniziativa, un abbraccio a tutti questi bambini». L'associazione Volontari del Fanciullo onlus con il progetto Casa Nazareth offre un servizio gratuito con intervento diretto nei confronti di minori, bambini e adolescenti.