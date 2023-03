"Super Natale": si cerca il vincitore di una schedina da 20 mila euro giocata a Pellestrina

A dicembre del 2022, con l’iniziativa speciale "Super Natale" di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati 600 premi da 20 mila euro, nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi. Tra i vincitori, fa sapere Sisal, pare ci sia ancora qualcuno che non si è accorto della propria buona sorte: 3 giocatori veneti, infatti, non avrebbero ancora riscosso il loro premio. Tra questi, anche un fortunato che ha giocato la propria schedina presso il punto vendita Sisal di Pellestrina, in via Busetti, che dovrà riscuotere il premio entro e non oltre il 30 marzo 2023.

Le altre vincite non ancora riscosse sono state effettuate nei punti vendita Sisal di via Mirabello a Bardolino (Verona) e di via Monte Pasubio a Cornedo Vicentino (Vicenza).