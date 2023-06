“Sport Experience”: Comune e associazioni unite per aiutare le famiglie

Comune e associazioni sportive insieme per promuovere il benessere, lo sport e per strutturare il tempo libero con momenti educativi durante il mese di giugno a Cavallino Treporti.

In questi giorni l’assessore allo sport, Lisa Targhetta, assieme all’assessore Nicolò D’Este, è passata a salutare gli organizzatori, i bambini e i ragazzi che frequentano lo “Sport Experience” che ha preso il via lunedì 12 giugno. Il Comune, in un’ottica di sostegno e promozione delle associazioni sportive che organizzano le attività nel mese di giugno per bambini dai 6 agli 14 anni, nei mesi scorsi ha aperto un avviso pubblico per destinare al progetto un contributo che servirà a ridurre il costo per le famiglie residenti. Ad aderire al bando tre associazioni che già, in passato, hanno organizzato i camp sportivi nel litorale: la Polisportiva Laguna Nord, il Calcio Treporti e il Litorale Nord Basketball.

«Sono attività di rilevante interesse per la comunità e meritevoli di essere promosse al fine di offrire una continuità finalizzata alla socializzazione dei ragazzi, non solo dal punto di vista della disciplina sportiva ma perché includono una serie di attività ludiche e ricreative – spiega l’assessore -. È un’opportunità per le famiglie perché si crea un ponte tra la scuola, i centri estivi comunali e i grest parrocchiali che iniziano a luglio. Bambini e ragazzi sono così impegnati ma soprattutto passano del tempo con i loro coetanei. Assieme alla sindaco Roberta Nesto abbiamo inteso promuovere le attività attraverso il progetto “Sport Experience”, un supporto concreto per le famiglie della nostra comunità. Il contributo del Comune servirà ad abbassare le quote per i residenti iscritti e a supportare le tre associazioni che, complessivamente, mettono a disposizione oltre 270 ore per lo “Sport Experience”. L’auspicio è che nel tempo aderiscano al progetto anche nuove associazioni».