Nel 2024 attesi 50mila crocieristi a Chioggia

Partirà il prossimo 26 febbraio, con l'arrivo della nave Viking Saturn, la stagione crocieristica 2024 di Chioggia, che si conferma così polo per il segmento luxury nel Mar Adriatico. Nel corso di quest'anno, come evidenziato durante la conferenza di presentazione al Palazzo Municipale, saranno gestiti oltre 30 scali, tutti in modalità "home port", per un traffico che si attende in linea con quello della passata stagione, quando sono stati movimentati 48mila passeggeri, registrando una crescita significativa (+180%) rispetto al 2022.

Sono tre le compagnie che faranno scalo al porto clodiense, e il 90% dei passeggeri saranno di provenienza extra-europea, in particolare da Stati Uniti d'America, Australia e Canada. Gli itinerari proposti sono principalmente di tipo aperto, con imbarco a Chioggia e sbarco in un altro scalo, e prevedono una durata dagli 8 ai 13 giorni nell'Adriatico o lungo la direttrice Adriatico-Mediterraneo Orientale. «Le crociere sono una grande opportunità per la nostra città - ha detto il sindaco, Mauro Armelao -; un nuovo tipo di turismo che prima non avevamo mai avuto e che sta portando i suoi frutti anche in termini economici per molti imprenditori del nostro centro storico e non solo. Dobbiamo essere sempre più pronti ad accogliere i turisti che arrivano a Chioggia, offrendo loro delle opportunità esperienziali e su questo ci stiamo muovendo».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Gli investimenti di Vtp

La crescita dell’offerta crocieristica a Chioggia passa anche per gli investimenti realizzati da Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) nel corso del 2023 - e che proseguiranno nel 2024 -, per un impegno totale di oltre 200mila euro necessario per migliorare e rafforzare le infrastrutture per il coordinamento del flusso passeggeri. Nei prossimi mesi, in particolare, saranno acquistate nuove attrezzature per adeguare i servizi di "safety" e "security", ottimizzare le strutture e rinnovare i sistemi informatici per la gestione di navi e passeggeri. «Siamo consapevoli che c’è ancora molta strada da fare e che possiamo ancora rafforzare i servizi offerti - ha precisato il presidente di Vtp, Fabrizio Spagna -, ma sono convinto che la strada sia quella giusta. Chioggia ha tutte le caratteristiche per diventare una destinazione crocieristica capace di offrire pacchetti turistici interessanti per il tipo di visitatori che arrivano in nave e di essere un punto di partenza per le escursioni sul territorio».

Per il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio, fare di Chioggia una destinazione crocieristica sostenibile e di richiamo internazionale «era l’obiettivo che ci eravamo posti un anno fa. Oggi grazie alla collaborazione e al dialogo con il Comune, con la Capitaneria, con gli operatori e con i cittadini, possiamo affermare di aver posto solide basi per il suo raggiungimento».

La terza stagione crocieristica di Chioggia è possibile anche grazie all'impegno della capitaneria di porto, cui spetta il compito di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza. Ottavio Cilio, Comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Chioggia, ha dichiarato: «L'autorità marittima - ha detto il comandante in seconda della capitaneria di Chioggia, Ottavio Cilio - ha costantemente ricercato e implementato la tutela del sistema nave e del terminal portuale, coordinando e supervisionando la realizzazione dei necessari interventi, sotto il duplice profilo della safety e della security. Il complesso delle condizioni di sicurezza vantate dal porto di Chioggia rappresenta, oltre che un presupposto per lo scalo crocieristico, anche un valore aggiunto grazie all’elevata qualità raggiunta».