Il teatro si fa sull'acqua: ripartono dai canali di Venezia i laboratori dello Stabile del Veneto

Hanno esplorato campi e calli, case, palazzi e alberghi di Venezia e intrattenuto il pubblico sui social durante il lockdown per “un’ora d’aria” direttamente dal sofà, ora i laboratori di teatro di cittadinanza ideati dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto, ripartono dal vivo e sulle vie d’acqua della città lagunare.

Concepito nell'ottica di proseguire il percorso di sperimentazione delle arti performative con gli abitanti della città di Venezia tra i 25 e i 70 anni di età, il progetto di teatro di cittadinanza U-tòpi-a-Venezia si svilupperà in due laboratori in programma dal 21 ottobre al 28 aprile al Teatro Goldoni per un massimo di 15 iscritti, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Le performance andranno invece in scena a partire da dicembre sulle vie d’acqua della laguna con il coinvolgimento di alcune società canottiere cittadine.

Il filo conduttore di questo nuovo viaggio sarà il tema dell’utopia, tema caro a poeti, scrittori, filosofi e artisti. Un percorso che muoverà le sue prime mosse a partire dai testi di Voltaire, Campanella fino alla Repubblica di Platone.

Ancora una volta saranno protagonisti i cittadini, invitati a portare in campo, attraverso il teatro, il loro vissuto autobiografico e il loro sguardo sulla città di Venezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le iscrizioni per partecipare ai laboratori sono aperte dal 14 ottobre, scrivendo una mail a laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it.