Ulss 4, cambiano i sistemi per la disdetta delle prenotazioni mediche

Da domani, 1 settembre, cambiano i termini per disdire la prestazione medica. Il termine ultimo per disdire passa dalle ore 12 del giorno precedente a due giorni lavorativi precedenti la prestazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come funziona

In pratica, se la prestazione deve essere effettuata il venerdì la disdetta dovrà essere comunicata entro il martedì; se la prestazione è stata fissata il lunedì la disdetta andrà comunicata entro il giovedì precedente. Nel caso di festività infrasettimanale il termine è aumentato di un giorno lavorativo. Chi ha prenotato la propria visita in questa Azienda Sanitaria, ricevendo 4 giorni prima sul telefonino un sms di promemoria, avrà comunque la possibilità di annullarla in autonomia (sempre via sms) rispettando la nuova tempistica. Considerata l'importanza e l'impatto della novità per l'utenza, tutto il mese di settembre le disdette effettuate secondo i “vecchi” termini verranno tollerate.