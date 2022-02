Ultras imbrattano i muri a Chioggia: il monito del sindaco

Spuntano in queste ore muri imbrattati a Chioggia da parte degli ultras. In serata è arrivato il monito da parte del sindaco Armelao: «I nostri genitori ci hanno insegnato che le cose nella vita si devono meritare, si devono guadagnare, questa non è la risposta che mi aspettavo visto l’impegno, che mi sono assunto, per riaprire la curva sud e non solo. Chiederò di parlare con il capo ultras. Io ci sono se voi ci siete, ma così non va. Prendete le distanze da questi ignoti con la speranza che vengano identificati. Ripeto… amiamo la nostra città e rispettiamola».