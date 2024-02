Varata «Una barca per Luca», per agevolare le persone con difficoltà motorie

Una barca dotata di una pedana elettrica progettata per agevolare il carico e lo scarico delle persone con difficoltà motorie. È stata varata questa mattina «Una barca per Luca», un'imbarcazione realizzata da Giovanni Da Ponte, maestro d’ascia veneziano e papà di Luca, bambino di otto anni che, a causa di una rara malattia genetica, ha dei gravi ritardi neurologici e non è quindi in grado di camminare autonomamente.

«Grazie a questo progetto - ha spiegato il maestro d'ascia - siamo in grado di unire molteplici elementi caratteristici di Venezia: l'artigianato nautico, la necessità di preservare tali conoscenze e l'importanza della mobilità in una città come Venezia. La mia speranza è quella di poter costruire altre barche come questa ma, soprattutto, di poter essere d'esempio per altri che hanno lo stesso problema». Durante la cerimonia di varo, è avvenuto il primo utilizzo ufficiale della pedana. «Con questo progetto, Giovanni Da Ponte, realizza un sogno importante: fornire a Luca, suo figlio disabile, l'opportunità di muoversi nella nostra laguna con tranquillità», ha detto l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini.

