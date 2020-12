Veneto per la prima volta in area arancione: regole e restrizioni

Con il passaggio in zona arancione nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, in Veneto i negozi continuano ad operare regolarmente. Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie restano invece chiusi (ad eccezione delle mense e del catering). Resta consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per quanto riguarda la mobilità, nelle regioni arancioni è consentito circolare liberamente all’interno del proprio comune dalle 5 del mattino alle 22, senza dover presentare alcuna autocertificazione. È dunque necessario rispettare il coprifuoco, ma per il resto nessun limite agli spostamenti. Resta da vedere, ora, se la nuova ordinanza firmata in Veneto resterà o meno in vigore.

Queste sono invece le FAQ del governo per la zona arancione pubblicate sul sito di Palazzo Chigi: