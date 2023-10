Venezia è l'undicesima città capoluogo più green d'Italia

Venezia è l'undicesima città più "green" d'Italia secondo quanto fotografato da Ecosistema Urbano 2023, il report realizzato da Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali dei 105 comuni capoluogo d'Italia. L'indagine è stata condotta su un totale di 19 parametri, suddivisi in cinque macro aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Tra le città più grandi, Venezia e Bologna sono quelle fanno registrare, nel complesso, i risultati migliori.

La qualità dell'aria che si respira in città è considerata «scarsa» e la dispersione idrica tocca quota 37% (a fronte di una media nazionale del 37,1); la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani, fissata con obiettivo di legge al 65%, non è raggiunta, ma solo sfiorata con il 62,7%.

Indicazioni positive arrivano dal servizio di trasporto urbano, con 578 viaggi all'anno in media per abitante, e dalla quantità di spazio per camminare: in questo frangente, Venezia è seconda solo a Lucca, con una media di 528 metri quadrati di aree pedonali ogni 100 abitanti (5,28 per abitante).

Piuttosto bassi gli indicatori su verde fruibile (43,6 mq per abitante), numero di alberi in città (23 ogni 100 abitanti) e su solare termico e fotovoltaico pubblico installati (1,45Kw ogni 100 abitanti).