Volotea, da Venezia 24 destinazioni nel 2023

A Venezia saranno disponibili, per il 2023, 400mila posti in vendita collegando lo scalo lagunare con 24 destinazioni, 13 delle quali in esclusiva, in Italia, Grecia, Francia, Spagna, Germania e Lussemburgo. I posti di lavoro creati dalla compagnia in Veneto nel 2022 sono circa 200 di cui 120 a Venezia.

In totale dalle due basi di Volotea a Venezia e Verona, entrambi scali che fanno parte polo aeroportuale del Nord-est guidato dal Gruppo Save, sono stati trasportati circa 850mila passeggeri nel 2022 e 10 milioni circa in 10 anni; per il 2023 dal Veneto saranno collegate 30 destinazioni per 6 paesi in Europa.

Volotea collega Venezia con 24 destinazioni, 13 delle quali in esclusiva, in Italia (Lampedusa, Pantelleria, Catania, Napoli, Olbia e Palermo), Grecia (Atene, Mykonos, Karpathos, Skiathos, Santorini e Zante), Francia (Lourdes, Lille, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza), Spagna (Bilbao, Saragozza e Malaga), Germania (Hannover) e Lussemburgo.