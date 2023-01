Inaugurato Wine in Venice: tre giorni di eventi e degustazioni sul "red carpet del vino"

Il futuro del settore enologico in tre giorni di degustazioni, dibattiti, laboratori e tour tematici: prende il via Wine in Venice, nuovo evento rivolto agli addetti ai lavori e agli appassionati, organizzato da Winetales, Beacon, The Media Company Store e Venezia Unica tra la Scuola grande della Misericordia e Ca’ Vendramin Calergi. Obiettivo del progetto: fare incontrare produttori, opinion leader, esperti di innovazione, etica e sostenibilità ed influencer per parlare di vino. Nel corso della tre giorni, che si concluderà lunedì 30 gennaio, sarà anche assegnato il premio "Export Italia" di Uniexportmanager.

L'inaugurazione si è svolta questa mattina: presenti gli assessori Simone Venturini, Sebastiano Costalonga e Michele Zuin, oltre alla deputata Martina Semenzato e a Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato. Con loro anche Fabrizio D'Oria, direttore operativo Vela Spa. «Benvenuti a tutti a Venezia. - le parole dell'assessore Venturini in apertura di giornata - Complimenti agli organizzatori: ci siamo conosciuti un anno fa e fin da subito l'amministrazione comunale ha condiviso l'impostazione del progetto, i principi e le linee guida. L'idea è quella di organizzare un evento che parli di qualità, territorio, eccellenza, storia e tradizioni e intercettare un pubblico selezionato di esperti. Il mondo del vino è infatti eccellenza, impegno, ricerca costante della qualità».

I "pilastri" di questa prima edizione sono l'etica, l'innovazione e la sostenibilità: criteri che hanno anche guidato i giurati esperti nella selezione delle 20 cantine italiane (una per ciascuna regione) scelte come ospiti dell'evento. Tutte le informazioni su wineinvenice.com.