Mappa dei migliori cocktail bar di Venezia

Albergo

Nolinski Venezia

Questo albergo aperto in zona iper trafficata a Venezia è stata una delle novità più maestose del 2023 in città, anche per il fatto di essersi innestato dentro l’edificio imponente dell’Ex Camera di Commercio. Il bar qui presente si raggiunge dopo un giro di scale fino al terzo piano e si fa scoprire con il mood simile a quello di uno speakeasy, anche se non è di questo che stiamo parlando. In una saletta dai soffitti alti, stipata di oltre 4000 volumi alle pareti e pianoforte a coda, si possono sorseggiare i drink signature della casa, così come anche cocktail più classici in un’atmosfera più che elegante.