Malore in acqua, muore 75enne

Inutili i tentativi di salvare un uomo morto in spiaggia a Cavallino Treporti

Era riverso nell'acqua: gli addetti al salvataggio hanno provato a intervenire, ma non c'è stato niente da fare. Non ce l'ha fatta un 75enne padovano, morto mercoledì mattina in spiaggia a Cavallino Treporti.

lallarme è scattato intorno alle 11.30 a Ca' di Valle. I bagnìni hanno tentato di rianimare la vittima, in attesa dell'arrivo del 118. Con ogni probabilità, l'uomo è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua.