Abbigliamento con marchi falsi, sequestro tra Marcon e Roma

Un grosso sequestro di abiti contraffatti ha avuto origine da un controllo della guardia di finanza a Marcon, dove, in un negozio di abbigliamento, i finanzieri avevano trovato un centinaio di pantaloni e maglie con falso marchio Ralph Lauren: a quel punto le indagini sono state estese al canale di approvvigionamento del commerciante, che aveva comprato la merce da una società cinese con sede nella periferia di Roma.

Così la procura veneziana ha disposto la perquisizione nel deposito della società. Individuarlo non è stato semplice perché si trova in mezzo a decine di altre attività, tutte cinesi, in una vasta zona commerciale. La pista, comunque, era giusta: all'interno i baschi verdi hanno trovato e sequestrato circa 13 mila capi di abbigliamento analoghi a quelli intercettati a Marcon più altri 5 mila "taroccati" con marchi Robe di Kappa, Puma e Jordan-Nike. Nel corso dell’operazione sono state denunciate due persone, accusate dei reati di contraffazione e ricettazione