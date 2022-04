Presunti abusi sul figlio minore, magistrato veneziano a giudizio

In queste ore sarebbe arrivato al ministro della Giustizia Marta Cartabia un dossier che riguarda la posizione di un magistrato veneziano rinviato a giudizio con l'accusa di abuso sessuale nei confronti del figlio, all'epoca minorenne. I fatti oggetto delle indagini, come scrive il giornalista Marco Milioni, sarebbero avvenuti nella provincia di Vicenza. Il rinvio a giudizio nei confronti del magistrato è avvenuto ai primi di aprile davanti al gip trentino Adriana De Tommaso: quest'ultima, in seguito all'udienza, ha stabilito che l'impianto accusatorio cui ha dato vita il pubblico ministero Maria Colpani è solido, e che quindi può reggere la fase del dibattimento.

Le indagini della procura di Trento, durate oltre un anno e mezzo, sono coperte da stretto riserbo. Le accuse a carico dell'imputato sarebbero state originate, a quanto è emerso, da una o più denunce presentate dai familiari della vittima. L'imputato, invece, si sarebbe dichiarato innocente e avrebbe chiesto il rito abbreviato. Sui fatti ha indagato la procura trentina perché competente per eventuali reati commessi da magistrati veneti. Negli ambienti investigativi, inoltre, sono circolate voci sull'esistenza di un altro fascicolo (sempre in mano alla dottoressa Colpani) che riguarderebbe un altro magistrato veneto che si ipotizza abbia tentato di ostacolare le indagini a carico del primo.

«È una vicenda molto delicata», ha commentato l'avvocato fiorentino Girolamo Andrea Coffari a cui si è affidata la madre della vittima. La professoressa Federica Turlon, legale del foro di Roma che difende l'imputato, è stata interpellata da VicenzaToday ma non si è pronunciata. Lo stesso vale per la ministra Cartabia, il procuratore trentino Sandro Raimondi e il presidente del tribunale veneziano Salvatore Laganà. La prossima udienza al tribunale di Trento è in calendario il 13 ottobre 2022.