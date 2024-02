L'Ulss 3 affida il servizio Cup: contratto da tre anni e 32 milioni di euro

Con un nuovo incarico della durata di tre anni, e un investimento di 32 milioni euro, l'Ulss 3 Serenissima rinnova il servizio del Cup, il centro unico di prenotazione. La firma della delibera di aggiudicazione, come spiega il direttore generale Edgardo Contato, permette di dare «prospettiva e garanzia al lavoro dei Centri, che sono punti di snodo fondamentali nel rapporto tra l'utenza e il servizio sanitario».

L'oggetto dell'aggiudicazione è costituito dal servizio di prenotazione di attività sanitaria e dal servizio di accettazione e supporto all'utenza, insieme ad altri servizi strumentali. Concluso l'iter della gara di appalto, l'azienda sanitaria ha individuato come partner il Consorzio Stabile Cento Orizzonti scrl, la cui offerta ha ottenuto il miglior punteggio rispetto ai concorrenti. Al vincitore della gara il servizio viene assegnato per il periodo di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni, per l'importo complessivo di 31.815.085 euro, iva esclusa.

Nel capitolato della gara, aggiunge Contato, la direzione «ha voluto introdurre stringenti clausole sociali, riguardanti il personale fin qui impegnato. Indipendentemente dall'aggiudicatario, con queste clausole avevamo inteso garantire, per quanto era possibile al committente, la continuità occupazionale; ancora, va evidenziato come il bando pubblicato imponeva al vincitore precisi vincoli quanto all'impiego di personale dalle categorie sociali disagiate». Alla tutela dei lavoratori, naturalmente, va affiancata «l'altra importantissima linea guida, e cioè l'efficienza dei Cup al servizio degli utenti».

«Ringrazio gli uffici competenti - conclude il dg - che hanno reso possibile tutto il percorso. Auguro agli assegnatari di poter svolgere l'incarico affidato con tutto l'impegno e la responsabilità necessari, perché il servizio garantito ai cittadini utenti sia davvero il migliore possibile. Impegno in proposito la nostra azienda sanitaria ad un dialogo continuo con gli assegnatari, e ad una continua verifica, perché il lavoro dei nostri Cup nelle diverse sedi di dialogo con l'utenza si svolga all'insegna della puntualità, dell'attenzione all'utente, dell'operatività, della chiarezza informativa».