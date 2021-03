Brutale aggressione in centro a Chioggia, fermato un 24enne

Nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 17.30, un uomo di 47 anni è stato colpito con violenza al volto da un 24enne in centro a Chioggia in rione Sant'Andrea. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato il più giovane dei due all'aggressione, sta di fatto che la vittima ha riportato alcune ferite al viso, una delle quali piuttosto profonda.

Aggressione in centro a Chioggia

L'entità della ferita riportata potrebbe far pensare ad un accoltellamento, ma i carabinieri locali stanno indagando per capire la dinamica esatta di quanto accaduto, dal momento che il 24enne, portato in caserma, non è stato trovato in possesso di alcuna arma da taglio. Il ragazzo, già coinvolto nell'operazione Tsunami del 2020, è un noto conoscitore di arti marziali, quindi non è da escludere che la causa delle ferite possano essere calci o pugni ben assestati. Quel che è certo è che sarà denunciato. Il 47enne, invece, è stato trasportato all'ospedale locale per ricevere le cure del caso.